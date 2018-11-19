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İzmir'deki FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

Gözaltınan alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "Ege Bölgesi mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından salıverilirken, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 3'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak serbest bırakıldığı bildirildi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 13 Kasım'da düzenlediği operasyonda, FETÖ'nün TSK'daki "Ege Bölgesi mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında doktor, muvazzaf asker, TÜBİTAK görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin TSK içerisindeki "Ege Bölgesi ümit yapılanması"nda yer aldıkları ileri sürülmüştü.

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