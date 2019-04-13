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İzmir'deki FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan muvazzafların da aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i KHK ile ihraç edilmiş eski öğrenci 6'sı muvazzaf 7 şüpheli tutuklandı.

6 şüpheli delil durumuna göre başsavcılıkça serbest bırakılırken, 23 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise gözaltı süresi teşhis işlemleri için uzatıldı.

- Olay

İzmir merkezli 13 ilde 9 Nisan'da FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, muvazzafların da aralarında yer aldığı 41 zanlıdan 38'i gözaltına alınmıştı.

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FETÖ gözaltı mahrem imam operasyon TSK

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