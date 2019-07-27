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İzmir'deki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 10'u tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 23 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i muvazzaf astsubay 10 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 35 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 45'i gözaltına alınmıştı.

İki firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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FETÖ operasyon soruşturma tutuklama

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