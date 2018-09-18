İzmir'deki FETÖ/PDY davası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Foça Deniz Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü hakkında tahliye kararı verildi.
İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski binbaşı H.A. ve avukatı katıldı.
İddia makamının sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan sanık eski Foça Deniz Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü H.A, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunun örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını net bir şekilde ortaya koyduğunu savunarak, buna ilişkin CGNAT, log ve HTS kayıtlarının birbiriyle uyuşmadığını iddia etti.
Yaklaşık 2 yıldan beri tutuklu olduğundan mağduriyet yaşadığını söyleyen H.A, tutuksuz yargılanma talebinde bulunarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.
Sanık avukatı Özlem Suzan, müvekkiliyle ilgili dosyaya giren ByLock'la ilgili raporların birbirleriyle çeliştiğini ileri sürerek, çelişkilerin giderilmesi için aylar önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazıldığını ancak kurumdan cevap alamadıklarını söyledi.
Uzun süren tutukluluğun cezaya dönüştüğünü savunan Suzan, dosyada karartılacak delil olmadığını kaydederek kaçma şüphesi olmayan müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediğine dair ByLock tespit tutanağı gibi somut delillerin bulunmasına rağmen, tutuklu kaldığı süre, etki edebileceği delillerin toplanmış olması gibi hususları göz önünde bulundurarak H.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen binbaşı H.A, emniyet mensuplarınca 2016'nın ağustos ayında gözaltına alınmış, KHK ile TSK'dan ihraç edilmişti.
İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti
Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor
Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum