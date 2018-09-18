İzmir'deki FETÖ/PDY davası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Foça Deniz Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü hakkında tahliye kararı verildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski binbaşı H.A. ve avukatı katıldı.

İddia makamının sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan sanık eski Foça Deniz Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü H.A, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunun örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını net bir şekilde ortaya koyduğunu savunarak, buna ilişkin CGNAT, log ve HTS kayıtlarının birbiriyle uyuşmadığını iddia etti.

Yaklaşık 2 yıldan beri tutuklu olduğundan mağduriyet yaşadığını söyleyen H.A, tutuksuz yargılanma talebinde bulunarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Sanık avukatı Özlem Suzan, müvekkiliyle ilgili dosyaya giren ByLock'la ilgili raporların birbirleriyle çeliştiğini ileri sürerek, çelişkilerin giderilmesi için aylar önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazıldığını ancak kurumdan cevap alamadıklarını söyledi.