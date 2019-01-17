İzmir'deki FETÖ/PDY davası

İddia makamı sanığın, "FETÖ/PDY örgütüne aidiyeti ve iltisakı belirlenen dernek veya vakıfların kurucusu olduğu, bunlara üyeliğinin bulunduğu, FETÖ/PDY iltisaklı kurumlara MASAK raporunda belirlendiği üzere bağışlar yaptığı, ticari ilişkilerinde FETÖ iltisaklı kişi ve kurumları tercih ettiği, ticari ve ticari olmayan kapsamda FETÖ iltisaklı şirketlere para transferi yaptığı, kurban bedeli açıklamalarıyla örgütle irtibatlı şirket ve kişilere para aktardığı, örgütün organize ettiği etkinliklere sponsor olduğu, bankacılık işlemlerinde Asya Katılım Bankasını kullandığı, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in bankaya mali destek verilmesi çağrısı sonrası bankaya nakit akışı yaptığının" belirlendiğini ifade etti.

İddia makamı, tutuklu sanık iş adamı Mehmet Timuroğlu'nun "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılması mütalaasını tekrar ederek Timuroğlu hakkında gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ilgili mütalaaya ekleme yapacağını bildirdi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık iş adamı Mehmet Timuroğlu ile tutuksuz sanık Mustafa P. ve avukatları katıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla yargılanan ve dosyaları ayrılan tutuklu sanık Mehmet Timuroğlu ve tutuksuz sanık Mustafa P'nin yargılanmasına devam edildi.

Duruşma savcısı MASAK raporunda sanığın, yasal ekonomik faaliyetler sonucunda elde edildiğine ilişkin tespit bulunmayan kaynağı belirsiz nakit varlıkların FETÖ örgütü tarafından Timuroğlu ve ortaklık payı olan şirketlere aktarıldığının değerlendirildiği, 2 milyon 683 bin lira, 192 bin 720 dolar, 296 bin 444 avro tutarı paranın bu vasıfta olduğu, bu paraların müsaderesi yönünde mütalaa verdi.

İddia makamı tutuksuz sanık Mustafa P'nin de delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Timuroğlu ve avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesine, sanık ve avukatına süre verilmesine, Timuroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

2016'nın Ağustos ayında FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Yarımada Yeşeren Ümitler Derneği ile Özel Menba Hacı Vafir Ertan Erkek Öğrenci Yurdu'na düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından 22 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.