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İzmir'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

Örgüt adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla yargılanan 21 sanıktan 15'i, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı, 6 sanık beraat etti - Tutuklu sanık iş adamı Mehmet Timuroğlu ile tutuksuz sanık Mustafa P'nin dosyaları ayrıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla 23 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanık G.E.T, tutuksuz sanık Gözde T. hakkında verdiği ifadesinde, sanığın örgüt üyeliğine dair bilgisinin olmadığını belirterek, "Amerika seyahatlerini biliyorum. Fetullah Gülen'le görüştüklerini biliyorum. Yeni Oluşum Derneği toplantısında anlatmıştı. Eşiyle Fetullah Gülen'i ziyaret etmişler. Bir ziyaretleri sonrasında gittiklerini anlatmıştı. Fas seyahatimiz de oldu, Türk okulunu ziyaret ettik." diye konuştu.

Tanık Ç.D. de sanık Gözde T. ile dernekte kimsesiz çocuklar için beraber çalıştıklarını anlatarak, "Çocukların yararına yapılacak etkinlikler için evini tahsis ettiğini biliyorum. Derneğe çocuklar için yardım ettiğini biliyorum. Kendisinden Amerika'ya 3 defa gittiğini, Fetullah Gülen'le görüştüğünü duydum." şeklinde konuştu.

Tanık A.G. ise tutuklu sanık Abdurrahman Akyol'un, örgütün "Çeşme abisi" olduğunu öne sürerek, bazı tutuksuz sanıkların sohbetlere katıldığını ve himmet verdiğini duyduğunu söyledi.

İddia makamı, önceki mütalaasında tutuksuz sanık Gözde T. hakkında verdiği, "örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması talebini değiştirdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bugün dinlenen tanıklar G.E.T. ve Ç.D'nin anlatımları sonucu, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve bu çerçevede faaliyetlerde bulunduğu düşünülerek, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep ederiz."

Tutuksuz sanıklar da mütalaaya ilişkin savunmalarında, terör örgütü üyesi olmadıklarını ve ülkeye ihanet etmediklerini savunarak beraatlerini istedi.

Sanık Gözde T. aleyhine olan tanık ifadelerini kabul etmediğini aktararak, "Savunmamda Amerika'ya gittiğimi söylemiştim. Çocuklarımı Disneyland'a ve konsere götürmüştüm. Bu gidişte hain terör örgütüne ilişkin bir ziyaret gerçekleştirdiğim doğru değildir. Kimsesiz çocuklar için davet düzenledim. Fas gezisi de 2006-2007 yıllarında tarihi amaçlı bir geziydi, bahsedildiği gibi okul ziyaret etmedim." ifadesini kullandı.

Sanık Akyol ise hakkındaki iddiaların ispata muhtaç olduğunu savunarak, cezaevinde sağlığını yitirdiğini, suç teşkil eden bir eylemi olmadığını ve tahliyesini istediğini söyledi.

Sanık avukatları da dosyadaki delillerin sadece tanık ifadelerinden ibaret olduğunu savunarak, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve beraat talebinde bulunduklarını bildirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 23 sanıklı davada tutuklu sanık iş adamı Mehmet Timuroğlu ve tutuksuz sanık Mustafa P. ile ilgili bazı raporların gelmemesi nedeniyle dosyalarını ayırdı.

Mahkeme heyeti, 13 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. İki sanığa da "örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan iki yıl birer ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, 6 sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çeşme FETÖ/PDY tutuklu sanık

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