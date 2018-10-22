İzmir'deki FETÖ/PDY davasında karar

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla 23 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanık G.E.T, tutuksuz sanık Gözde T. hakkında verdiği ifadesinde, sanığın örgüt üyeliğine dair bilgisinin olmadığını belirterek, "Amerika seyahatlerini biliyorum. Fetullah Gülen'le görüştüklerini biliyorum. Yeni Oluşum Derneği toplantısında anlatmıştı. Eşiyle Fetullah Gülen'i ziyaret etmişler. Bir ziyaretleri sonrasında gittiklerini anlatmıştı. Fas seyahatimiz de oldu, Türk okulunu ziyaret ettik." diye konuştu.

Tanık Ç.D. de sanık Gözde T. ile dernekte kimsesiz çocuklar için beraber çalıştıklarını anlatarak, "Çocukların yararına yapılacak etkinlikler için evini tahsis ettiğini biliyorum. Derneğe çocuklar için yardım ettiğini biliyorum. Kendisinden Amerika'ya 3 defa gittiğini, Fetullah Gülen'le görüştüğünü duydum." şeklinde konuştu.

Tanık A.G. ise tutuklu sanık Abdurrahman Akyol'un, örgütün "Çeşme abisi" olduğunu öne sürerek, bazı tutuksuz sanıkların sohbetlere katıldığını ve himmet verdiğini duyduğunu söyledi.