İzmir'deki FETÖ/PDY davasında karar

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla yargılanan ve kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği başkanlığı da yapan Mehmet Timuroğlu'na 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Mehmet Timuroğlu ile tutuksuz sanık Mustafa P. ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Mustafa P. hakkında mahkemeye ulaşan siber raporunda sanığın dijitallerinde Instagram görünümlü kriptolu Eagle programının kalıntılarının tespit edildiğini bildirdi. Sanık Mustafa P, programı kullanmadığını öne sürerek, "15 Temmuz'dan 10 gün sonra tablet aldım. Tabletin faturası bulunsun, ikinci el olduğu ortaya çıkacaktır. Eagle ismini yeni duydum." dedi. Tutuklu sanık Mehmet Timuroğlu ise İzmir Genç İşadamları Derneğine iş adamı çevresi olması amacıyla tavsiyeyle üye olduğunu savunarak şunları kaydetti: "Yönetim kuruluna davet edildim. En uygun başkan adayı bendim. Başarılı bir başkanlık yaptığım için devam ettim. Tek zaafım bu yapının eğitim faaliyetlerine aldanmaktı. Bunlara kendimi kullandırmışım. Gerçek yüzlerini görünce 2013 yılında koptum. Hiçbir mütevellide, grupta yokum. Bu yapı bir süs eşyası gibi beni vitrine koymuş. İnkar etmiyorum, yapının eğitim faaliyetlerinden etkilendim. Uzun tutukluluk sürem ve hastalıklarım dikkate alınarak tahliyemi talep ediyorum."

Timuroğlu'nun avukatı müvekkilinin tutukluluk süresinin 3 yıla yaklaştığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Son sözü sorulan Timuroğlu, "Keşke bu yapıyı hiç tanımasaydım. Bunun pişmanlığını ömür boyu taşıyacağım." dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mustafa P'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, mahkemedeki saygılı tutumu ve sabıkasız geçmişi nedeniyle cezanın 6 yıl 5 ay 15 güne indirilmesine karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Mehmet Timuroğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası ile çarptırılmasına, mahkemedeki saygılı tutumu ve sabıkasız geçmişi nedeniyle cezanın 8 yıl 9 aya indirilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. - Olay Ağustos 2016'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Yarımada Yeşeren Ümitler Derneği ile Özel Menba Hacı Vafir Ertan Erkek Öğrenci Yurdu'na düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede 22 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.