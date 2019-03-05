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İzmir'deki FETÖ/PDY'ye "finansal destek" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş'ın tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu iş adamının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun mahkemeye ulaştığını ve mahkemeye ek delil olarak gönderilen bir kısım ByLock yazışmalarında sanık Ağbaş'ın isminin geçtiğini bildirdi.

Tutuklu sanık Ağbaş, celse arasında kendisine mütalaa ve MASAK raporunun iletilmediğini, savunma için hazırlığını yapamadığını belirtti.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verirken Ağbaş ise 3 yıldır tutuklu olduğunu dile getirerek tahliye talebinde bulundu.

Ağbaş'ın avukatı, "Mahkeme kovuşturma değil soruşturma yapıyor. Müvekkilin ByLock'u yok. Bu yargılama maddi gerçeğe ulaşmak için yeterli olmadı. Şirketlerle ilgili raporu 1,5 sene bekledik. Her türlü adli kontrol şartıyla tahliye talep ediyoruz. 3 yıl yeterli bir süre." dedi.

Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddettiği sanığa MASAK raporunun tebliği için cezaevi yönetimine müzekkere yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dosyası ayrılan Çelikaslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 14 Aralık 2018'deki duruşmada ise Ağbaş'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

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