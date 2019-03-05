İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu iş adamının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun mahkemeye ulaştığını ve mahkemeye ek delil olarak gönderilen bir kısım ByLock yazışmalarında sanık Ağbaş'ın isminin geçtiğini bildirdi.

Tutuklu sanık Ağbaş, celse arasında kendisine mütalaa ve MASAK raporunun iletilmediğini, savunma için hazırlığını yapamadığını belirtti.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verirken Ağbaş ise 3 yıldır tutuklu olduğunu dile getirerek tahliye talebinde bulundu.

Ağbaş'ın avukatı, "Mahkeme kovuşturma değil soruşturma yapıyor. Müvekkilin ByLock'u yok. Bu yargılama maddi gerçeğe ulaşmak için yeterli olmadı. Şirketlerle ilgili raporu 1,5 sene bekledik. Her türlü adli kontrol şartıyla tahliye talep ediyoruz. 3 yıl yeterli bir süre." dedi.