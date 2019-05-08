İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu iş adamının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş ve avukatı katıldı.

Aklama suçu raporunun kendisine ulaşmadığını belirten Ağbaş, davanın 3 yıldır devam ettiğini, bu davadan bir an önce kurtulmak istediğini belirtti.

Ağbaş, "Tüm bu insanları tanıdım, oturdum, yemek yedim, Türkçe olimpiyatlarına gittim. Ancak sonra iletişimimi kestim. O günlerin siyasetçileri 'bu insanlarla iletişiminizi kesin' dediğinde kesmişim aslında. Talimat alarak bankaya para yatırmadım. Çok uzun süredir tutukluyum. Bugün 8 Mayıs. 8 Mayıs 1945'de İkinci Dünya Savaşı bitti, barış geldi. Bugün ben de barışa gidiyorum herhalde diye düşünmüştüm. Tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

İddia makamı, sanığın tutukluluk hali yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın terörden elde edilen parayı aklamaya ilişkin raporu inceleyebilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.