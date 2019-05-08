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İzmir'deki FETÖ/PDY'ye "finansal destek" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş'ın tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu iş adamının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş ve avukatı katıldı.

Aklama suçu raporunun kendisine ulaşmadığını belirten Ağbaş, davanın 3 yıldır devam ettiğini, bu davadan bir an önce kurtulmak istediğini belirtti.

Ağbaş, "Tüm bu insanları tanıdım, oturdum, yemek yedim, Türkçe olimpiyatlarına gittim. Ancak sonra iletişimimi kestim. O günlerin siyasetçileri 'bu insanlarla iletişiminizi kesin' dediğinde kesmişim aslında. Talimat alarak bankaya para yatırmadım. Çok uzun süredir tutukluyum. Bugün 8 Mayıs. 8 Mayıs 1945'de İkinci Dünya Savaşı bitti, barış geldi. Bugün ben de barışa gidiyorum herhalde diye düşünmüştüm. Tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

İddia makamı, sanığın tutukluluk hali yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın terörden elde edilen parayı aklamaya ilişkin raporu inceleyebilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dosyası ayrılan Çelikaslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 14 Aralık 2018'deki duruşmada ise Ağbaş'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

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