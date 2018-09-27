İzmir'deki FETÖ/PDY'ye finansal destek davasında karar

Öğleden önceki duruşmada savunma yapan sanıklar Metehan ve Abdullah Kavuk'un ardından söz alan Küçükbay, 17/25 Aralık 2013 sürecinin ardından devletin yanında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ/PDY'nin karşısında olduğunu belirterek, gerek soruşturma, gerekse yargılama aşamasında geçmişteki örgüt bağlantısı nedeniyle pişmanlığını dile getirdiğini söyledi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, savcının sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle verdiği mütalaasının ardından söz alan sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Küçükbay, Kavuk ve Sipahi, tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk ile avukatları katıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan Küçükbay Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk ve kuyumcu Şeref Sipahi'ye 5 yıl 5 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bu aşamalarda samimi bir şekilde örgütle ilgili bildiklerini ve örgütle bağlantılı olan şüphelilerin isimlerini yargı mensuplarına aktardığından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini mahkemeye ileten Küçükbay, beraatini ve şirketi üzerindeki kayyum kararın kaldırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasını kabul etmediğini kaydeden Sipahi ise örgüt üyesi olmadığını, FETÖ/PDY'nin toplantılarına katılmadığını ve örgüte para aktarmadığını savunarak, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Yargılama boyunca mahkeme huzurunda dinlenilen tanıkların, örgüt toplantılarına katılan FETÖ mensuplarının adını verirken kendisinin ismini zikretmediğini söyleyen Sipahi, "Ömrüm boyunca ABD'ye gitmedim, Fetullah Gülen ile tanışmadım, görüşmedim. Gediz Üniversitesinin mütevelli heyeti üyesiydim ancak burada suç işlemek kastıyla hareket etmedim. 2015'te bu üyeliğimden istifa ettim. Mütevelli üyesi olduğum için pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Sipahi, 28 yıllık meslek hayatında FETÖ'den destek almadığını, mal varlığının tamamını çalışmayla kazandığını ileri süren Sipahi, uzun süredir tutuklu bulunduğundan mağdur olduğunu söyledi, berat ve tahliye talebinde bulundu.