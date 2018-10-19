İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Emir Ağbaş ve tutuksuz 8 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tanık ifadeleri alındı.

Tanık F.G., firari sanık M.Y'nin FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantılarda sohbet veren biri olduğunu ileri sürerek, ilahiyatçı olan M.Y'nin her toplantıya gelmediğini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le çocukluğundan beri tanıştığına ilişkin duyumlar aldığını iddia etti.

FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan bir iş adamı derneğinde sekreter olarak çalıştığını söyleyen tanık H.C ise Ağbaş'ın sahibi olduğu iş yerinde her çarşamba günü kahvaltılı örgüt toplantıları gerçekleştirildiğini, toplantılara bu davadaki bazı sanıkların da katıldığını kaydetti. H.C, örgütte "imam" statüsünde olan M.Ş. adlı kişinin anlattıkları doğrultusunda FETÖ ile bağlantılı bazı iş adamlarını da tanıdığını anlattı.