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İzmir'deki FETÖ'ye "finansal destek" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 1'i tutuklu 12 sanığın yargılandığı davaya tanık ifadelerinin alınmasıyla devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Emir Ağbaş ve tutuksuz 8 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tanık ifadeleri alındı.

Tanık F.G., firari sanık M.Y'nin FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantılarda sohbet veren biri olduğunu ileri sürerek, ilahiyatçı olan M.Y'nin her toplantıya gelmediğini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le çocukluğundan beri tanıştığına ilişkin duyumlar aldığını iddia etti.

FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan bir iş adamı derneğinde sekreter olarak çalıştığını söyleyen tanık H.C ise Ağbaş'ın sahibi olduğu iş yerinde her çarşamba günü kahvaltılı örgüt toplantıları gerçekleştirildiğini, toplantılara bu davadaki bazı sanıkların da katıldığını kaydetti. H.C, örgütte "imam" statüsünde olan M.Ş. adlı kişinin anlattıkları doğrultusunda FETÖ ile bağlantılı bazı iş adamlarını da tanıdığını anlattı.

Duruşma savcısı, sanık Ağbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hiçbir örgüte üye olmadığını savunan Ağbaş ise iş yerinde yaklaşık 300 kişi çalıştırarak ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

"Bir çok kişinin yalan ifadesi nedeniyle 33 aydır tutukluyum. Tahliye olsam, 'Kimse bana ulaşmasın diye cep telefonu ve internet kullanmayacağım' diye kendime söz verdim." ifadesini kullanan Ağbaş, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ağbaş'ın tahliye talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dosyası ayrılan Çelikaslan, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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