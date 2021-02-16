HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

16.02.2021 22:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle, Bornova ilçesinde bulunan bir sitenin kamelyası havaya uçtu.

İzmir’de etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle, Bornova ilçesinde bulunan bir sitenin kamelyası havaya uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İzmir’de hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle İzmir’de 120 ağaç devrildi veya yan yattı, çatı uçmaları ve olası tehlikeler kapsamında 30’dan fazla ihbara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye, fen işleri ve park bahçeler dairesi ekipleri, zorlu koşullar altında görevlerine devam ediyor.
Fırtına sebebiyle Bornova ilçesinde bir sitenin kamelyasının havaya uçması ise sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen kamelyanın ters dönerek uçtuğu görüldü.
Öte yandan Bayraklı ilçesinde çatıdan kopan bacanın araçların üzerine düştüğü anlar da güvenlik kamerasına yansırken, Karşıyaka Çarşısı’nda bir çatının yola düşmesi de yine çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Bakan Koca'dan flaş açıklamalarBakan Koca'dan flaş açıklamalar
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama: Bu bir katliamdır

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

17 yaşındaki genç kızın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Kayseri'de zincirleme kaza! Otoyol trafiğe kapandı

Beyaz Saray'dan Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğu vurgusu

Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık

'Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.