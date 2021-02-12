İzmir'deki fırtına yüzünden 16 kişi yaralandı

Açıklamada ayrıca İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) iki araç ve dokuz personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden dokuz araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğu aktarıldı.

"İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü. Marinada demirli dört tekne battı. Bir teknede ağır hasar oluştu." denildi.

"Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir kişide açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İzmir Valiliği'nden, Çeşme'deki Alaçatı Port inşaat alanında saat 21.30 civarında meydana gelen kuvvetli fırtına ve hortumun yolaçtığı tahribatla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İzmir'de, sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Çeşme'de bir inşaattaki konteynerın üzerine vinç devrilmesi yüzünden 16 inşaat işçisi yaralandı.

Dereler taştı, evleri su bastı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, onlarca evi su bastı.

DHA'ya konuşan mahalle sakinleri, hemen her yağmurda evlerini su basmasına tepki gösterdi.

Örnekköy Mahallesi'nde bulunan İZSU'ya ait derenin debisi yağış sebebiyle yükseldi.

Mahalle sakinleri evlerine dolan suları tahliye etti.

DHA'nın haberine göre evini su basan Fadime Çalışkan, her yağmurda tedirgin olduğunu söyledi.

Çalışkan, "Her yağmurda bu dere taşıyor ve evlerimiz su doluyor. Ne kadar önlem alsak da başarılı olamıyoruz" dedi.

Evini su basan komşusuna yardıma gelen Nermin Can da, "Uykumuzdan uyandık ve komşumuza yardımcı olmaya geldik. Evini sürekli su basıyor. Yağmur haberi aldığımızda hemen komşularımızı uyarıyoruz. Bu dereye artık çözüm bulunsun" diye konuştu.

Araçlar sel sularına kapıldı

İzmir'de kimi evlerin ise çatıları uçtu.

Çiğli ilçesinde de kimi sokaklarda sel sularının aktığı görüldü. Bazı araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi.

Kaldırım taşları da taşkın nedeniyle yerinden söküldü. Yollarda yer yer çökmeler meydana geldi.

