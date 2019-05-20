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İzmir'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

İzmir'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheliyi, "Fuhşa teşvik, fuhşa aracılık veya yer temin etmek ve insan kaçakçılığı" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi, diğerleri tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan yabancı uyruklu 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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fuhuş operasyon tutuklama

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