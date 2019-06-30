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İzmir'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 03:01 | Son Güncelleme

Urla'da devam eden festivalin üçüncü gününde Duman Grubu ve Hayko Cepkin gibi isimler sahne aldı

İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde devam eden Gençlik Karnavalı'nın üçüncü gününde Duman grubu ve Hayko Cepkin sahne aldı.

İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde düzenlenin karnavalın 3. günü de geride kaldı.

Karnavalın 3'üncü gününde Duman grubu, Hayko Cepkin, Ben Fero, Güliz Ayla, Lımbotheque ve Hey Douglas performanslarını sergiledi.

Karnavalı düzenleyen şirket yetkilisi Enes Çimendağ gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar etkinliğe 35 bin kişiden fazla katılım sağlandığını söyledi.

Etkinliğin son gününde de yaklaşık 10 bin kişinin katılacağını tahmine ettiklerini ifade eden Çimendağ, etkinliğin sorunsuz gittiğini sözlerine ekledi.

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DUMAN ROCK MUZIK GRUBU Gençlik Karnavalı Türkiye’nin ilk “Gençlik Karnavalı” Urla Kum Denizi Plajı

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