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İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 56 kişiden, işlemleri tamamlanan 19'u adliyeye getirildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, dün yaptığı açıklamada, İzmir merkezli, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 55 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Bu arada firari 25 zanlıyı yakalama çalışmaları kapsamında bir şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

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Göçmen Kaçakçılığı gözaltı operasyon

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