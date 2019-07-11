İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli daha adliyeye getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.
Böylelikle operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 53 zanlıdan 25'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla 28 kişi salıverildi.
İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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