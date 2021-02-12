HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

İzmir’deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

12.02.2021 02:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken, çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken, çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi. Yaşanan felaket güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.
Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında meydana gelen hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca hortum sebebiyle Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
Öte yandan meydana gelen felaket bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın şiddetli bir şekilde estiği, rüzgarda uçan cisimler nedeniyle ortalığın savaş alanına dönmesi ve teknelerin alabora aldığı anlar yer aldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hortum faciasının ardından belediye ve AFAD ekiplerinin bölgede inceleme yaptıklarını, hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

İzmir’deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

11 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

11 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hacı Bektaş Veli Yılı' genelgesi

DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu gözaltında

DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu gözaltında

10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Kalın'dan S-400 açıklaması

Prof Dr. Naci Görür'den İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili açıklama

Prof Dr. Naci Görür'den İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili açıklama

Balıkesir Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu! Çatılar uçtu

Balıkesir Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu! Çatılar uçtu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.