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İzmir'deki iki kazada minibüs ve otomobil devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış sonrası, art arda iki trafik kazası meydana geldi.

İzmir'deki iki kazada minibüs ve otomobil devrildi: 5 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış sonrası, art arda iki trafik kazası meydana geldi. Menemen-Otogar seferini yapan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 4 kişi hafif yaralandı. Yeşildere Caddesi'ndeki kazada ise devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Bugün saat 13.30 sıralarında, Menemen-İzmir seferini yapan Vedat Y. yönetimindeki 35 MSH 62 plakalı yolcu minibüsü, Meles Deltası yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Sürücü Vedat Y. ve minibüsteki 3 yolcu hafif yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaza nedeniyle Altınyol Caddesi'ndeki araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.
Diğer kaza ise Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Tepecik'ten Buca yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 AJR 63 plakalı otomobil, virajda kayıp devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ayakta müdahale etti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İzmir'deki iki kazada minibüs ve otomobil devrildi: 5 yaralıİzmir'deki iki kazada minibüs ve otomobil devrildi: 5 yaralıİzmir'deki iki kazada minibüs ve otomobil devrildi: 5 yaralıİzmir'deki iki kazada minibüs ve otomobil devrildi: 5 yaralı

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