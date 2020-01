İzmir’deki ilk kapalı kalp ameliyatı Egepol’de yapıldı

Türkiye ve dünyada az sayıda merkezde yapılan kapalı kalp ameliyatı İzmir’de ilk kez Özel Egepol Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi.

"İman tahtası" olarak adlandırılan göğüs kemiği kesilmeden, meme altından uygulanan ve hastanın iyileşme süresini 6 haftadan 5 güne kadar düşüren kapalı kalp operasyonu Özel Egepol Hastanesinde 53 yaşındaki Mine Kaya’ya, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin liderliğindeki bir ekip tarafından yapıldı. Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, bu tarz operasyonun klasik by pass ameliyatına göre hastaya sağladığı avantajları anlatırken; meme altı by pass ameliyatıyla sağlığına kavuşan öğretmen Mine Kaya, taburcu olduktan bir gün sonra ev işlerini bile yapabildiğini, hızla normal yaşamına döndüğünü söyledi.

Ev işlerini rahatlıkla yapabiliyor

Bir ay önce, yolda yürürken ve merdiven çıkarken kalbinde baskı hisseden ve derhal doktora muayene olan Kaya, kalbindeki sıkıntıyla ilgili aradığı çözümü Egepol Hastanesinde buldu. Doktorun by pass ameliyatı olması gerektiğini söylediği Mine Kaya, hassas bir operasyon olan by pass ile ilgili doktor araştırmasına girdi. Kaya, bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin ile görüştü. Doç. Dr. Narin, hastanın da isteği üzerine standart by pass ameliyatından farklı olarak Mine Kaya’ya meme altı by pass operasyonu gerçekleştirdi. Hastanede geçirdiği 5 günün ardından taburcu olan Mine Kaya, operasyonun avantajları sayesinde kısa sürede sağlığına kavuşarak evdeki işleri bile yapabildiğini söyleyerek, Doç. Dr. Cüneyt Narin’e teşekkür etti.