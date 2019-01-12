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İzmir'deki işçi eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 15 yıllık bir düzeni bozuyor. Kendilerini vicdana, hukuka ve geleneğe davet ediyoruz"

İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 15 yıllık toplu iş sözleşmesi düzenini bozduğunu, eylem yapan işçilerin haklı olduğunu savundu.

Perinçek, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye bünyesindeki İZENERJİ şirketinde örgütlü Genel-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri süreci ve dün düzenlenen eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir'de işçi hareketine karşı baskı ve şiddet uygulandığını, bundan büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Perinçek, polis müdahalesi ve engellemeleri kınadıklarını, işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Perinçek, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüksek hakem kurulunun kararını beklemeden İZBAN işçisini temsil eden Demiryolu-İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi masasına oturmalıdır. İtirazını geri çekmelidir. Bu itirazın ne belediyeye, ne de emekçilerimize bir yararı vardır.

İZENERJİ işçilerinin toplu sözleşme hakları sözüm ona hukuki açıdan tartışılıyor. Bir hukukçu olarak belirtiyorum; İZENERJİ işçilerinin toplu sözleşme hakları yasaldır. Bunun tartışılması hukukun dışındadır. 2 Nisan 2018 tarihli Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) gönderme yapmak yerinde değil. Bu kararname işçilerimizi kapsamıyor. İşçilerimiz daha önceden kadrolu oldukları için bu hakka sahiplerdi. Toplu sözleşme hakkı da KHK ile ortadan kaldırılamaz. Bu hak Anayasamızda tanınmıştır. Hiçbir kararname anayasadaki kanunu kaldıramaz. İBB Başkanlığı 15 yıllık bir düzeni bozuyor. Kendilerini vicdana, hukuka ve geleneğe davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İZENERJİ Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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