İzmir'deki kadın cinayeti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Müzeyyen Laçin'in katil zanlısı hakim karşısına çıktı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık M.B. ile taraf avukatları ve Laçin'in ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı davaya müdahil olmak isteyen İzmir Barosunun talebini reddetti.

Tutuklu sanık M.B. savunmasında, olayın bir anlık kıskançlık sonucu meydana geldiğini savunarak, şunları söyledi:

"Bana sık sık bazı yalanlar söylüyordu. Ben T. isimli adamın yanına gitmesini asla istemiyordum. Kavgamız da bu yüzden meydana geldi. Akşam oldu biraz alkol almıştım, Müzeyyen'in yaşadığı, her zaman birlikte kaldığımız o eve tekrar alkol alarak gittim. Evde içmeye başladım. T. isimli kişinin meselesini açtığımda Müzeyyen bana olur olmaz hakaretlerde bulundu. Ama onu öldürdüğüm için çok pişmanım, olayın sonucunun böyle bitmesini asla istemezdim."

Mahkeme başkanının, "Silahı nereden buldun?" sorusuna ise M.B, hasımları olduğunu öne sürerek, bu nedenle kuru sıkıdan bozma silahı 1 yıl önce aldığını söyledi.