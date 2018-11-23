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İzmir'deki kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

Tire ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Müzeyyen Laçin'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Müzeyyen Laçin'in katil zanlısı hakim karşısına çıktı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık M.B. ile taraf avukatları ve Laçin'in ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı davaya müdahil olmak isteyen İzmir Barosunun talebini reddetti.

Tutuklu sanık M.B. savunmasında, olayın bir anlık kıskançlık sonucu meydana geldiğini savunarak, şunları söyledi:

"Bana sık sık bazı yalanlar söylüyordu. Ben T. isimli adamın yanına gitmesini asla istemiyordum. Kavgamız da bu yüzden meydana geldi. Akşam oldu biraz alkol almıştım, Müzeyyen'in yaşadığı, her zaman birlikte kaldığımız o eve tekrar alkol alarak gittim. Evde içmeye başladım. T. isimli kişinin meselesini açtığımda Müzeyyen bana olur olmaz hakaretlerde bulundu. Ama onu öldürdüğüm için çok pişmanım, olayın sonucunun böyle bitmesini asla istemezdim."

Mahkeme başkanının, "Silahı nereden buldun?" sorusuna ise M.B, hasımları olduğunu öne sürerek, bu nedenle kuru sıkıdan bozma silahı 1 yıl önce aldığını söyledi.

Mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı 22 Ocak 2019'a erteledi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirterek, "Bu
dosyada dahil olmak, burada kadınların haklarını savunmak için, kadına karşı
şiddetin ve cinayetlerin son bulacağı bir duruşu ortaya koymak için
geldik. Mahkeme başkanı katılma
talebimizi reddetti. Ama bizim bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam
edecek." ifadesini kullandı.

- Olay

Tire ilçesi Turan Mahallesi'nde 13 Mart 2018'de, iki katlı evin ikinci katında çocuğuyla yaşayan Müzeyyen Laçin'in (28) dairesinden ağlama seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler, başından silahla vurulan Laçin'in öldüğünü belirlemişti.

Maktulün erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen ve ekiplerce aranan M.B, saklandığı metruk bir binada gözaltına alınmıştı.

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