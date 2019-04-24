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İzmir'deki kadın cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

İddia makamı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istediği Vardal'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Vardal, para için eşini öldürmediğini savundu.

Vardal'ın tahliyesini isteyen sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapmaları için son kez süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatlarına esasa ilişkin savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de Murat Vardal, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'le 23 Eylül 2017'de alacak meselesi nedeniyle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Vardal, Üngeç'i silahla vurmuştu. Üngeç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaydan sonra kaçan Vardal, daha sonra Menderes ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde, saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı.

Vardal hakkında, "kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

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