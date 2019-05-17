HABER

İzmir’deki kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 21:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde Suriyeli bir kadının elinden cep telefonun kapıp kaçan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, kapkaç anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 9 Mayıs’ta Basmane’deki 1279 Sokak’ta meydana geldi.

İzmir’deki kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir’in Konak ilçesinde Suriyeli bir kadının elinden cep telefonun kapıp kaçan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, kapkaç anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 9 Mayıs’ta Basmane’deki 1279 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli V.E.C. (40) marketin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan 2 gençten 1’i, kadının elinden telefonu kapıp kaçtı. Telefonu çalınan talihsiz kadın karakola giderek şikayette bulundu. V.E.C.’nin şikayeti üzerine, polis ekipleri, çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapmasında marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççıların A.O. (20) ve H.O. (25) olduğunu tespit etti. Polisin, kaldıkları otele düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çarşamba günü adliyeye sevk edilen, A.O. ve H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.E.C.’ye ise çalınan telefonu teslim edildi.
Öte yandan, kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 zanlının Suriyeli kadından telefonu kapıp kaçtıkları görülüyor.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Kayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadı (4)Kayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadı (4)
Düzce'de 2 kaza: 6 yaralıDüzce'de 2 kaza: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.