İzmir'deki kavgada 1 kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kafeteryada futbol maçı izlerken tartıştığı kişiler tarafından tabancayla bacağından vurulan A.A. (24), hafif yaralandı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ali Rıza Avni Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, kafeteryada maç izleyen A.A.'yı, kimliği bilinmeyen bir kişi küfürlü konuştuğu gerekçesiyle uyardı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.A. tabancadan çıkan kurşunla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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