İzmir'deki kayıp lise öğrencisi Afyonkarahisar'da bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören, salı gününden bu yana haber alınamayan kız öğrenci P.E'nin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunduğu bildirildi.
Tire Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, P.E'nin erkek arkadaşı olduğu belirtilen F.K'yle (21) bindikleri motosikletle ilçeden ayrıldığını belirledi. İzi takip eden ekip, P.E. ve F.K'nin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine Jandarma ekipleri, P.E. ve Tire'den birlikte ayrıldığı F.K'yi bulunduğu evden alarak karakola götürdü.
Öte yandan P.E'nin ailesinin kızlarını almak için Afyonkarahisar'a gittiği öğrenildi.
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