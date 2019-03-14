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İzmir'deki "köpek kavgası" cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:12 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde köpeklerin dalaşması üzerine çıkan tartışmada bir kişinin tüfekle öldürülmesi ile ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, köpeklerin dalaşması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Adil Göçer'in ailesi, tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.K. ise salonda yer almadı.

Mahkeme başkanı, olay sırasında cinayeti üstlenmeye çalışan K.C.A'nın yargılandığı çocuk mahkemesindeki dosyanın bu dosyayla birleştirildiğini bildirdi.

K.C.A. savunmasında, olay sırasında sanık Altun'un suçunu üstlendiğini belirterek, "Polislere Adil Göçer'e av tüfeğiyle ateş ettiğimi söyledim. Barış Altun kuzenimdir, aynı evde büyüdük. Yaşım küçük olduğu için az ceza alırım diye düşündüm. Daha sonra cumhuriyet savcısına suçu üstlendiğimi anlattım. Kendiliğimden suçu üstlendim. Parmak izim çıksın diye tüfeği tuttum." diye konuştu.

Sanık Altun ve M.A'nın avukatı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.

Sanık Altun, çok pişman olduğunu belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. Olay bir anda gelişti." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına, keşif talebinin reddine, tarafların dosyaya gelen belgelere karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi'nde 17 Temmuz 2018'de yaşanan olayda Adil Göçer, komşusuna ait köpeğin başka köpeklerle boğuşması sonrası çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu olay yerinde ölmüştü.

Olayla ilgili Altun ve M.A. tutuklanmış, M.A. daha sonra tahliye edilmişti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Altun'un "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", M.A'nın "kasten öldürmeye azmettirme ve basit yaralama", S.K'nin ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

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