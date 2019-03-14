İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, köpeklerin dalaşması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Adil Göçer'in ailesi, tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.K. ise salonda yer almadı.

Mahkeme başkanı, olay sırasında cinayeti üstlenmeye çalışan K.C.A'nın yargılandığı çocuk mahkemesindeki dosyanın bu dosyayla birleştirildiğini bildirdi.

K.C.A. savunmasında, olay sırasında sanık Altun'un suçunu üstlendiğini belirterek, "Polislere Adil Göçer'e av tüfeğiyle ateş ettiğimi söyledim. Barış Altun kuzenimdir, aynı evde büyüdük. Yaşım küçük olduğu için az ceza alırım diye düşündüm. Daha sonra cumhuriyet savcısına suçu üstlendiğimi anlattım. Kendiliğimden suçu üstlendim. Parmak izim çıksın diye tüfeği tuttum." diye konuştu.

Sanık Altun ve M.A'nın avukatı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.