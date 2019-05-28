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İzmir'deki "köpek kavgası" cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde köpeklerin dalaşması üzerine çıkan tartışmada bir kişinin tüfekle öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması ile ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - İddia makamı, bir sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, köpeklerin dalaşması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması ile ilgili görülen davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Adil Göçer'in ailesi, tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanıklar M.A. ve K.C.A. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.K. ise salonda yer almadı.

Adil Göçer'in ailesinin avukatı, sanıkların yüklenen suçları işlediklerinin delillerle sabit olduğunu savunarak, iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

İddia makamı, sanık M.A'nın "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraati, kasten yaralama suçundan cezalandırılması, sanık Barış'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", K.C.A'nın "suç üstlenme" suçundan cezalandırılması ve sanık S.K'nin "yalan tanıklık" suçundan beraati yönünde mütalaa verdi.

Duruşma savcısı ayrıca sanık M.A. ve Barış Altun hakkında, sanık K.C.A'yı suçu üstlenmeye azmettirmeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulması yönünde görüş bildirdi.

Sanıkların avukatları, mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına süre verilmesine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi'nde 17 Temmuz 2018'de yaşanan olayda Adil Göçer, komşusuna ait köpeğin başka köpeklerle boğuşması sonrası çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu olay yerinde ölmüştü.

Olayla ilgili Altun ve M.A. tutuklanmış, M.A. daha sonra tahliye edilmişti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Altun'un "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", M.A'nın "kasten öldürmeye azmettirme ve basit yaralama", S.K'nin ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Olay sırasında cinayeti üstlenmeye çalışan K.C.A'nın yargılandığı çocuk mahkemesindeki dosyanın bu dosyayla birleştirilmesine karar verilmişti.

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