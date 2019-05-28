İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, köpeklerin dalaşması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması ile ilgili görülen davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Adil Göçer'in ailesi, tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanıklar M.A. ve K.C.A. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.K. ise salonda yer almadı.

Adil Göçer'in ailesinin avukatı, sanıkların yüklenen suçları işlediklerinin delillerle sabit olduğunu savunarak, iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

İddia makamı, sanık M.A'nın "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraati, kasten yaralama suçundan cezalandırılması, sanık Barış'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", K.C.A'nın "suç üstlenme" suçundan cezalandırılması ve sanık S.K'nin "yalan tanıklık" suçundan beraati yönünde mütalaa verdi.

Duruşma savcısı ayrıca sanık M.A. ve Barış Altun hakkında, sanık K.C.A'yı suçu üstlenmeye azmettirmeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulması yönünde görüş bildirdi.