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İzmir'deki müstehcen görüntü davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:41 | Son Güncelleme

İzmir'de para verme vaadiyle küçük yaştaki çocukları genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmaya zorladığı ve görüntüleri sosyal medyada yaydığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bulut Altuğ 17 yıl, görüntüleri çeken tutuksuz sanık Fatih B.B. ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de para verme vaadiyle küçük yaştaki çocukları genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmaya zorladığı ve görüntüleri sosyal medyada yaydığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken tutuksuz sanık Fatih B.B'nin yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 5. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Altuğ, tutuksuz sanık Fatih B.B, taraf avukatları, 14 yaşındaki mağdur K.Y, diğer mağdur C.S.S'nin babası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı Pınar Melli katıldı.

İddia makamı, sanıkların "cinsel istismara azmettirme" suçundan beraatleri, "müstehcen görüntüleri yayma" suçundan ise cezalandırılmaları yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Altuğ, arkadaşının yönlendirmesiyle çektiği görüntüler için pişman olduğunu savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Fatih B.B. ise görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduklarını bilmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik "cinsel istismara azmettirme" suçundan her mağdur için 8'er yıl, "müstehcen görüntüleri yaymak" suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırdığı Altuğ'a 20 bin lira adli para cezası verdi.

Altuğ'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, "cinsel istismara azmettirme" suçunun işlenmesinde Altuğ'a yardım etmesinden, her mağdur için 4'er yıl olmak üzere 8 yıl hapis cezasına mahkum ettiği Fatih B.B'nin "müstehcen görüntüleri yaymak" suçundan ise beraatini kararlaştırdı.

- Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan, para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptıran ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yaydığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan Bulut Altuğ tutuklanmış, Fatih B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Paylaşılan videolara da mahkemece erişim yasağı konulmuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de olaya ilişkin suç ihbarında bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan çocuklarımıza cinsel içerikli taciz yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler, Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır." ifadesini kullanmıştı

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