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İzmir’deki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 00:12 | Son Güncelleme

İzmir’deki nevruz kutlamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan 16 kişi gözaltına alındı.İzmir’de HDP tarafından Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.

İzmir’deki nevruz kutlamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de HDP tarafından Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.
HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay HDP’nin büyükşehirlerdeki AK Parti ve MHP adaylarının karşısındaki adaya destek vereceği illerin başında İzmir’in geldiğini dile getirdi.
Yasa dışı pankart, afiş ve terör örgütünü simgeleyen materyallerin içeriye sokulmaması için göz açtırmayan emniyet güçleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları tespit edilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

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