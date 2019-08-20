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İzmir’deki oda, borsa ve birliklerden orman yangını sonrası büyük kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

İzmir’in farklı noktalarında meydana gelen ve yüzlerce hektar alanı yok eden orman yangınları için İzmir’deki oda, borsa ve birlikler birlikte harekete geçti.

İzmir’deki oda, borsa ve birliklerden orman yangını sonrası büyük kampanya

İzmir’in farklı noktalarında meydana gelen ve yüzlerce hektar alanı yok eden orman yangınları için İzmir’deki oda, borsa ve birlikler birlikte harekete geçti. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) "Doğaya Destek Ol" sloganıyla fidan kampanyası başlattı.
Karabağlar ilçesinde başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine sıçrayan orman yangını, tüm çabalara rağmen 3 gündür kontrol altına alınamadı. Hafta sonundan itibaren devam eden yangın, yaklaşık 500 hektar ormanlık alana zarar verdi. Kaybedilen yeşil alanın yeniden kente kazandırılması ve yeni orman alanlarının oluşturulması amacıyla harekete geçen İzmir’deki oda, borsa ve birlikler, fidan dikme kampanyası başlattı. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) "Doğaya Destek Ol" sloganıyla başlatılan kampanyada, yangında zarar gören canlıların tedavisi için de gereken desteği sağlama kararı aldı.

Sadece fidan dikme değil, canlılarda tedavi edilecek
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İzmir’de, meydana gelen yangınlar, hepimizin yüreğini yaktı. Gördük ki, yangın konusunda tüm hemşehrilerimizin özellikle sıcak yaz günlerinde çok daha dikkatli olması, yetkililere bilgi verme noktasında geç kalmaması gerekiyor. Büyük üzüntü duyduğumuz yangın felaketine karşı ortak harekete geçerek fidan dikme kampanyası başlatma kararı aldık. Ayrıca yangında sadece ağaçlar değil, ormanda yaşayan canlılar da büyük ölçüde zarar gördü. Yangında yaralanan hayvanların tedavisi için de İzmir Veteriner Hekimleri Odasının başlattığı kampanyaya da her türlü desteğe ve katkıya hazırız. İnanıyoruz ki, İzmir’deki tüm kurumlar ve vatandaşlarımız, ağaçlandırma konusunda gereken desteği sağlayacak. El birliğiyle hareket ederek, yanan ormanlık alanların telafisini en kısa sürede yapacağız. Doğayı korumak amacıyla öncülük ettiğimiz kampanyanın büyümesi için her türlü iş birliğine açığız. Ayrıca, yangının söndürülmesi için günlerdir aralıksız mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm ekiplere de ayrıca teşekkür ederiz."

İzmir’deki oda, borsa ve birliklerden orman yangını sonrası büyük kampanya

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