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İzmir’deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Ankara ve Diyarbakır’da şırınga şeklinde çikolatan meydana gelen ölümlerin ardından harekete geçen zabıta ekipleri, İzmir’in Aliağa ilçesindeki okul kantinlerinde denetime çıktı.Ankara ve Diyarbakır’da meydana gelen olayda, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmişti.

Ankara ve Diyarbakır’da şırınga şeklinde çikolatan meydana gelen ölümlerin ardından harekete geçen zabıta ekipleri, İzmir’in Aliağa ilçesindeki okul kantinlerinde denetime çıktı.
Ankara ve Diyarbakır’da meydana gelen olayda, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmişti. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İlçe genelinde eğitim-öğretim veren okulların kantinlerine denetim yapan ekipler, okullarda şırınga çikolata satılıp satılmadığını kontrol etti.
Ayrıca ekipler, kantinlerde; hijyen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, gıda maddesi ürünlerin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemler, haşere ve kemirgenler, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri gibi bir çok konuda denetim yaptı.
Çocukların sağlığı ve huzuru için kontrol ve denetimlere devam edeceklerini ifade eden Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Son günlerde ülkemizin gündemine gelen ve çocuk ölümlerine sebep olan şırınga çikolata gibi ürünlerin ilçemizdeki okul kantinlerinde öğrencilere satışının önlenmesi için Aliağa Belediyesi Zabıtası olarak çalışıyoruz. Kantin sorumluları ve çalışanlarına gerekli hijyen kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyoruz. Yaptığımız denetim ve kontroller sonucunda eksik görülen konularda yasal işlem başlatıyoruz" dedi.

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