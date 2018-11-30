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İzmir'deki operasyon kapsamında 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Menemen İlçe Başkanlığı seçimi sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden, aralarında HDP İzmir eski il başkanı Mahfuz Güleryüz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Menemen İlçe Başkanlığı seçimi sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden, aralarında HDP İzmir eski il başkanı Mahfuz Güleryüz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.
İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Menemen İlçe Başkanlığı seçimlerinde eski İl Başkanı Mahfuz Güleryüz ile eski ilçe Başkanı M.A.'nın konuşması sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söyledikleri belirlendi. PKK elebaşısının fotoğraflarının da asıldığı belirtilen seçime katılan kişilere yönelik geçen pazartesi sabahı, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden, aralarında Mahfuz Güleryüz ile eski ilçe Başkanı M.A.'nın da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildiği belirtildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndee götürülem şüpheliler,işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, HDP İzmir eski İl Başkanı Mahfuz Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı, diğer 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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