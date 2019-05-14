İZMİR (AA) - İzmir'de organize suç örgütü kurarak maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca "silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme" gibi suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Örgüt yöneticisi" olmakla suçlanan tutuklu sanık Necdet Doğruyol, herhangi bir suç örgütüyle bağlantısının olmadığını, eylemlerini dini ve milli unsurlara bağlayan bu örgütle birlikte olmasının söz konusu olamayacağını savundu.

Örgüt lideri olduğunu söylenen firari sanık Serkan Kurtuluş'u tanımadığını ileri süren Doğruyol, internetten gördüğü Kurtuluş'la da bir fotoğraf çektirmediğini, örgüt bağlantısı olduğu söylenen kişilerle "patron-işçi" ilişkisi dışında herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Doğruyol, kimseye talimat vermediğini, hayat görüşü ve ideolojik olarak buradaki sanıklarla bir araya gelmesinin mümkün olmadığını iddia ederek, "Eğer örgüt yöneticisi olsaydım burada 40 yeğenim olurdu. Buradakiler olmazdı. Bunlarla işim olmazdı. Sosyal demokrat bir insanım. Bunlarla bağlantımın olması kanıma dokunurdu. Kansız değilim." beyanında bulundu.