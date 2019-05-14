HABER

İzmir'deki "organize suç örgütü" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü kurarak "silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme" gibi suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de organize suç örgütü kurarak maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca "silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme" gibi suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Örgüt yöneticisi" olmakla suçlanan tutuklu sanık Necdet Doğruyol, herhangi bir suç örgütüyle bağlantısının olmadığını, eylemlerini dini ve milli unsurlara bağlayan bu örgütle birlikte olmasının söz konusu olamayacağını savundu.

Örgüt lideri olduğunu söylenen firari sanık Serkan Kurtuluş'u tanımadığını ileri süren Doğruyol, internetten gördüğü Kurtuluş'la da bir fotoğraf çektirmediğini, örgüt bağlantısı olduğu söylenen kişilerle "patron-işçi" ilişkisi dışında herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Doğruyol, kimseye talimat vermediğini, hayat görüşü ve ideolojik olarak buradaki sanıklarla bir araya gelmesinin mümkün olmadığını iddia ederek, "Eğer örgüt yöneticisi olsaydım burada 40 yeğenim olurdu. Buradakiler olmazdı. Bunlarla işim olmazdı. Sosyal demokrat bir insanım. Bunlarla bağlantımın olması kanıma dokunurdu. Kansız değilim." beyanında bulundu.

PARTNERYaşamak için en kötü 10 kentYaşamak için en kötü 10 kent
Çanakkale'de jandarmadan havadan trafik denetimiÇanakkale'de jandarmadan havadan trafik denetimi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet kurma görevini Ersin Tatar'a verdi (2)KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet kurma görevini Ersin Tatar'a verdi (2)

Uzun tutukluluk süresi nedeniyle sağlık problemi yaşadığını söyleyen Doğruyol, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

Tutuksuz sanık Ş.B, vatan ve milletini sevdiği için Serkan Kurtuluş'a saygı duyduğunu belirterek, hiçbir örgüt faaliyetine katılmadığını ileri sürdü.

Bir doktoru silahla ayağından vurduğunu ikrar eden Ş.B, bununla ilgili olarak kimseden talimat almadığını ileri sürerek "Bu benim şahsi meselemdi." dedi.

Ş.B, mahkeme başkanının, "Bu olay sırasında hastanedeki bazı sekreterleri silahla tehdit ettiğin iddia ediliyor. Bu konuda ne diyeceksin?" sorusuna, "Doktoru bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtım. Kimseyi silahla tehdit etmedim." şeklinde cevap verdi.

Tutuksuz sanık K.Y, Serkan Kurtuluş'u hayatında hiç görmediğini, bir akrabasının yönlendirmesiyle sosyal medyada gördüğünü ifade ederek, cep telefonuyla görüşmelerinin büyük bölümünü akrabası olan tutuklu sanık İbrahim Musab Yardımcı'nın yaptığını, tapelerdeki konuşmaların kendisine ait olmadığını iddia etti.

Söz alan tutuklu sanık Ferhat Meriç, K.Y'nin buna ilişkin ifadesini doğruladı.

Savunma yapan bazı tutuksuz sanıklar, haklarındaki "örgüt üyesi olmak" suçlamasını kabul etmediklerini belirterek Kurtuluş'u tanımadıklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle firari sanık örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 31'i tutuklu 69 sanık hakkında dava açılmıştı.

Organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek, FETÖ soruşturmalarını etkilediğine dikkat çekilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat FETÖ İzmir 3. ağır Ceza Mahkemesi Sanık suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar: Başbakan narkozun etkisindeyken gözaltına alacaklardı

MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüklerinden...

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüğü...

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

Yürüyen merdivende avukatın etek altı görüntülerini çekince... AVM'de skandal!

AVM'de skandal! Merdivenlerde etek altı fotoğrafını çekince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.