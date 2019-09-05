HABER

İzmir'deki organize suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü kurdukları ve örgüte üye oldukları iddiasıyla 6'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de organize suç örgütü kurdukları ve örgüte üye oldukları iddiasıyla 6'sı tutuklu 68 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Avukat Abdi Yaşar, duruşma salonunda soruşturmayı yapan polis memurlarının olduğunu, bu şekilde yargılamanın tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini, dinletilecek tanıkların polislerin salonda olmasından dolayı tanıklıktan vazgeçmiş olduğunu belirterek polislerin salondan çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı, önce reddettiği talebi sonra kabul ederek polislerin salondan dışarı çıkartılmasını istedi.

Tutuklu sanık Murat Boztaş, örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını savunarak, "Samimi şekilde başımdan geçenleri anlatmıştım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mesut Atıcı, davaya konu olaylara bir şekilde dahil edildiğini iddia ederek, "Herkes mağdur olduğunu söylüyor ama asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen firari şüpheli Serkan Kurtuluş ile 31'i tutuklu 69 kişi hakkında dava açılmıştı.

Şüphelilere "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, maddi menfaat amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine dikkati çekilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş insanlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Tahliyelerle tutuklu sayısının 6'ya düştüğü davanın sanıklarından elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, sanık sayısı 68'e düşmüştü.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Feyzioğlu: Türkiye Barolar Birliği sürekli kurultay peşinde koşan bir yapı değilFeyzioğlu: Türkiye Barolar Birliği sürekli kurultay peşinde koşan bir yapı değil
Bu kermes sokak hayvanları yararınaBu kermes sokak hayvanları yararına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat dava mahkeme heyeti suç örgütü tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de tamirhanede yangın

İstanbul'da korkutan yangın! Araçlar alev aldı

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.