İzmir'deki organize suç örgütü davası

İZMİR (AA) - İzmir'de organize suç örgütü kurdukları ve örgüte üye oldukları iddiasıyla 6'sı tutuklu 68 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Avukat Abdi Yaşar, duruşma salonunda soruşturmayı yapan polis memurlarının olduğunu, bu şekilde yargılamanın tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini, dinletilecek tanıkların polislerin salonda olmasından dolayı tanıklıktan vazgeçmiş olduğunu belirterek polislerin salondan çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı, önce reddettiği talebi sonra kabul ederek polislerin salondan dışarı çıkartılmasını istedi.

Tutuklu sanık Murat Boztaş, örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını savunarak, "Samimi şekilde başımdan geçenleri anlatmıştım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mesut Atıcı, davaya konu olaylara bir şekilde dahil edildiğini iddia ederek, "Herkes mağdur olduğunu söylüyor ama asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.