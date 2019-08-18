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İzmir'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 21:45 | Son Güncelleme

Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla başlayan orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı.

Yaklaşık 80 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması nedeniyle mahalle dışına çıkarıldı. Mahallenin girişi jandarma ekiplerince kapatılırken yalnızca arazöz ve itfaiye araçlarının girişine izin verildi.

Mahalle sakinleri, mahallenin 2 kilometre dışında bekliyor.

Bu arada bazı mahalle sakinlerinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Köy sakinlerinden Murat Yeşilyaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağda alevleri görünce evlerinin etrafını suladıklarını belirterek, "Anons yapıldı ve evimizi boşalttık. Evlerinin yandığını söylüyorlar ancak şu an durumu bilmiyoruz." dedi.

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Eski Orlanlı Mahallesi orman yangını Seferihisar

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