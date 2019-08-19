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İzmir'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: - "Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor"

İZMİR (AA) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, dün Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve bölgeye hızla yayılan orman yangınının ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ni tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini bildirdi.

İsmail Yetişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yangında, yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik." diye konuştu.

Yetişkin, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye personeli ile gönüllülerin yangının başladığı ilk andan itibaren canla başla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

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Beyler Mahallesi İsmail Yetişkin orman yangını Tırazlı Mahallesi

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