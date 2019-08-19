İzmir'deki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Bazı vatandaşlar alevlerin ulaşma riskine karşı bağlarında nöbet tutarak arazözler ve yer ekiplerine yardım etti.

Vatandaşlar, yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.

Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün çıkan yangının köylerine yaklaştığını bu durumun tüm mahalleliyi çok üzdüğünü söyledi.

Mahallenin boşaltılma ihtimalinin olduğunu belirten Sivri, "Yangının devam ettiği alanda vadiler çok derin, itfaiye ve arazözlerin çıkamadığı yerler var. Ekipler müdahale de ediyor ama sönmüyor. Elimiz ayağımız titriyor. Bizim her şeyimiz burada." dedi.

Hasan Ersüz ise ağaçların ve ormanda yaşayan hayvanların telef olduğunu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü, yangının bir an önce sönmesini istediğini ifade etti.

