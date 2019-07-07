İzmir’deki orman yangını kısmen kontrol altında

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Seferihisar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yangına ilk müdahale 11 helikopter, 10 dozer ve 54 arazöz ile yapılırken havanın kararmasıyla birlikte yangını söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştirirken yangın kısmen kontrol altına alındı.

