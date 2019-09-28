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İzmir'deki orman yangını sonrası ağaçlandırma kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliği ile geçen 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyası kararı sonrasında yetkili kurum olan Orman Bölge Müdürlüğü ile temasa geçilmesi, izin için gerekli çalışmaların tamamlanması gerekmektedir" - "Büyükşehirin kampanya talep başvurusunda yetkili kurum olan Orman Müdürlüğü ile ortak bir protokol olmadığı gibi kampanya harcama kalemleri belirtilmemiş ve kampanya için hiç kimse yetkilendirilmemiştir"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yanan ormanların ağaçlandırılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı "İzmir Küllerinden Doğacak" kampanyasında önemli eksikler bulunduğunu belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gerekli resmi prosedürlerin tamamlanması konusunda çağrıda bulundu.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de 18 Ağustos'ta başlayan yangının 20 Ağustos'ta Orman Genel Müdürlüğü'nün büyük gayretleriyle söndürüldüğünü, bölgede zarar gören yerlerin rehabilitasyonuna başlandığını kaydetti.

Tüm sahanın kısa süre içinde fidan dikimine hazır hale getirileceğini bildiren Hamza Dağ, Orman Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak üzere çalışma yürüttüğünü hatırlattı.

Dağ, Orman Genel Müdürlüğünün yeniden ağaçlandırma şartlarını eksiksiz ve hızlı şekilde yerine getirdiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan "İzmir Küllerinden Doğacak" kampanyasında ise önemli eksikler bulunduğunu ifade etti.

Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliği ile geçen 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyası kararı sonrasında yetkili kurum olan Orman Bölge Müdürlüğü ile temasa geçilmesi, izin için gerekli çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. İzmir Valiliğine kampanyayı başlatmak için yapılan başvuruda eksikler bulunmaktadır. Valiliğin de vurguladığı gibi büyükşehirin kampanya talep başvurusunda yetkili kurum olan Orman Müdürlüğü ile ortak bir protokol olmadığı gibi kampanya harcama kalemleri belirtilmemiş ve kampanya için hiç kimse yetkilendirilmemiştir. Ayrıca 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu gereği zorunlu olan, paraların toplanma yöntemi ile nereye harcanacağı tam olarak belirtilmemiştir."

Tunç Soyer'in "istim arkadan gelsin" mantığı ile hareket ettiğini savunan Dağ, açıklamasında "Olayın sıcaklığında popülist bir refleks ile sürece yaklaşmış, yasal olarak zorunlu olan işlemleri yapmaktan kaçınmıştır. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek yetki ve sorumluluklarını kısmen aşarak farklı bir tavır takınan Sayın Soyer'i devlet ciddiyetine davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatı mevzuatında olmayan yangına havadan müdahale amacıyla uçak alacağını açıklayan Tunç Soyer'in asıl yapması gerekenin şehir içindeki ve yetki alanı dahilindeki yangınlara müdahale için gerekli olan araç ve ekipmanları geliştirmek olduğunu da kaydetti.

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