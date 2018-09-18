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İzmir'deki orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dün akşam ormanlıkta çıkan yangında 15 dekarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

İzmir'deki orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dün akşam ormanlıkta çıkan yangında 15 dekarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Orman söndürme ekiplerinin önlem için beklediği alanda, yangından önce alkol alan kişilerin olduğu bilgisi üzerine araştırmalar, bu yöne kaydırıldı.
Bornova- Karşıyaka çevre yolu seyir tepesi bölgesinde, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Otlukta başlayan yangın, genç ağaçların bulunduğu orman sahasına sıçradı. Ekiplerin 8 arazöz, 3 iş makinesi ve 4 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, gece yarısına doğru kontrol altına alındı. Sabaha kadar sürdürülen soğutma çalışmalarının ardından 15 dekarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Orman söndürme ekiplerinin önlem için beklediği alanda, yangından önce alkol alan kişilerin olduğu bilgisi üzerine araştırmalar, bu yöne kaydırıldı. Bölgeye çıkan yollar üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

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İzmir'deki orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördüİzmir'deki orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördüİzmir'deki orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü

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