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İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait ve Türkiye'nin birçok noktasından İzmir'e gelen yaklaşık 150 arazözün soğutma çalışmaları için görev yaptığı öğrenildi.

Zaman zaman yangın yönetim helikopterinin havadan denetim yaptığı yangında, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterlerinin de hazırda bekletildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Orman Genel Müdürlüğü söndürme yangın

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