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İzmir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 22:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının yerleşim yerlerine yakın bölgede olması vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.İzmir’in Seferihisar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına 11 helikopter, 10 dozer ve 54 helikopterle müdahale yapılırken, havanın kararmasıyla birlikte yangını söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının yerleşim yerlerine yakın bölgede olması vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına 11 helikopter, 10 dozer ve 54 helikopterle müdahale yapılırken, havanın kararmasıyla birlikte yangını söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Rüzgar yangını kontrol altına alma çalışmalarını güçleştirirken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.
Alevleri bahçesine ramak kala söndürüldüğü Sakine Kızılağaç (66), komşularının haber vermesiyle yangından haberdar olduğunu söyledi. Kızılağaç, “Alevleri görünce elim ayağım titredi. Heyecandan ölecek gibi oldum. Ben Ürkmez’deydim ve dumanları gördüm. Komşularım ‘Evin yanıyor’ diye telefon açınca apar topar geldim. Sonra itfaiye ekipleri gelerek alevlere müdahale ettiler. Bahçeme kısa bir mesafe kala alevleri söndürdüler” dedi.
Yerleşim sakinlerinden Uğur Kale (22) ise, “İddiaya göre ilerde arsa sahibi temizlik yaparken ateş yakıyor ve rüzgarın etkisiyle alevler sıçrayıp orman yangını çıkarıyor. Alevler, anneannem ve dedemin oturduğu yere çok yaklaşınca hemen koşup buraya geldik. Onlara bir şey olacak diye çok korktuk. Ormanları böyle yanarken görmek çok üzücü” ifadelerini kullandı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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