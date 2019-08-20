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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

SABOTAJ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

SABOTAJ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale ediliyor. Bu arada vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da ekiplerin araştırmalarının sürdüğü ifade edildi.
Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes ilçesi yönünde Ürkmez'e ve Seferihisar ilçesi yönüne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alanda büyüyen yangın, zaman zaman bölgedeki köyleri de tehdit etti. Ekiplerin önlemleri sonrasında yangının köylere ulaşması engellendi. Başladığından beri yangın bölgesinde bulunan ve dün gece boyunca da söndürme çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece görüş sistemi takılı helikopterden ekipleri koordine etti. Yangın, rüzgarın da etkisini azaltmasıyla birlikte kırsal Beyler ile Çatalca mahalleleri yakınlarında yoğunlaştı. 500 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının 20 helikopter, 200 arazöz ve orman işçileri ile sürdüğü bildirildi.
Bu arada çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili, özellikle vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar sonrasında sabotaj olma ihtimaline karşı ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Yangın alanından görüntü
- Detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM, Halil İbrahim KARABIYIK -Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR (DHA)

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