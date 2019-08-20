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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

ALEVLERİN YAYILMASI ÖNLENDİ İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangının yayılması, önlendi.

ALEVLERİN YAYILMASI ÖNLENDİ İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangının yayılması, önlendi. Yaklaşık 500 hektarlık alanı etkileyen yangında büyük alevler bulunmadığı belirtildi. Yangında sadece Çatalca ve Beyler mahallelerindeki iki noktadan dumanların yükseldiği, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangının söndürülmesi sırasında son teknoloji de kullanıldı. Bunlardan birini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulamaya aldı. Gece uçuşu yapılan helikoptere takılı gece görüş sistemindeki kızıl ötesi algılayıcılardan alınan veriler, anında mesaj olarak yerdeki birimlere aktarıldı. Böylelikle ekiplerin müdahale için koordinasyonları kolaylıkla sağlandı. Bakan Pakdemirli'nin uyguladığı sisteme dair görüntüler de gazetecilerle paylaşıldı. ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nce yangınlarla mücadele için teknolojik sistemler de uygulanmaya başlandı. Yangınların kim ya da kimler tarafından çıkarıldığının belirlenmesi için ormanlık alanların belli bölgelerine, fotokapan yerleştirildiği öğrenildi. Sese, ışığa ve harekete duyarlı fotokapanların, bu anların görüntülerini alıp, merkeze ulaştırdığı kaydedildi. Yine 776 yangın gözetleme kulesinin bulunduğu Türkiye'de, 1800 de kamera sisteminin olduğu, bunların da 254'ünün İzmir'de yer aldığı açıklandı.

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