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İzmir'deki otele tahliye şoku; 350 müşteri ve 107 personel vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan otel, mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından boşaltılmaya başlandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan otel, mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından boşaltılmaya başlandı. 350 müşteri ve 107 personel oteli boşaltırken, mağdur olduklarını iddia eden Otel Müdürü Erol İnce, "Bize tebligat göndermeden tahliye işlemlerini başlattılar, mağduruz" dedi.

İddiaya göre, Mürselpaşa Caddesi'nde bulunan otelin mülk sahibinin, bankaya olan borcu sebebiyle mahkeme, binanın satışına ve otelin tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine otele gelen yetkililer, içinde 350 müşteri ve 107 personel bulunan 207 odalı oteli boşaltmaya başladı. Müşteriler, otelden ayrılmaya başlarken, otel müdürü Erol İnce, yaşananlara tepki gösterdi. Kendilerine tahliye kararıyla ilgili bir tebligat gönderilmediğini iddia eden İnce, "5 senelik kira kontratımız olmasına rağmen, iş yeri sahibinin bankaya olan borcu nedeniyle tebligatsız tahliye işlemi başlatıldı. 207 odalı otelimizde hali hazırda 350 müşterimiz ve 107 personelimiz var. Hepimiz mağdur durumdayız. Bize bir saat bile zaman vermedikleri gibi tahliye işlemine devam ediyorlar" dedi.

'MAĞDURUZ'

Tahliye kararı sebebiyle mağdur olduklarını belirten otel müdürü İnce, davacı olduklarını dile getirerek, "'Oteli boşaltmaya geldik, lütfen odaları tahliye dedin' dediler. İşlemleri de devam ettiriyorlar. Aynı gün içinde tahliye ediyorlar. Müşterilerimizin mağduriyetlerini elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Başka otellere cebimizden para ödeyip, onları yerleştiriyoruz. Bu olayın en büyük mağdurları çalışanlarımız. 107 kişi bu otelden ekmek yiyor. Çalışanlarımızı diğer otellerimizde işe alacağız. Dava açtık ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Mülk sahibi Nuri Sevil ise İnce'nin açıklamalarının gerçek olmadığını öne sürerek, tahliye kararını 6 ay önce bildirdiklerini ifade etti.

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