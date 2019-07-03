İzmir’deki Özdere yangınında faciadan dönülmüş

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. 43 arazöz, 4 dozer, 14 belediye itfaiye aracı ve 150 orman personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kuzeydoğu yönünden saatte 60 kilometreyle esen rüzgarın, alevleri çevredeki otellerin LPG tanklarının bulunduğu yere yaklaştırdığı, ancak alevlerin buraya sıçramadan söndürüldüğü belirlendi.

Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, 'Oteller bölgesi' olarak bilinen yerde, cuma günü saat 22.00 sıralarında çıkan yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda, yangının tam çıkış saatinin 22.02 olduğu ve tam 15 dakika sonra bölgeye ekiplerin sevk edildiği kaydedildi. Rapora göre rüzgarın saatte 60 kilometre hızla estiği belirlenirken, 43 arazöz, 4 dozer, 14 belediye itfaiye aracı ve 150 orman personeli alevlere müdahale etti. Dört saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan alevlerin, kuzeydoğu tarafından esen rüzgarın da etkisiyle çevredeki otellerin lpg tanklarının bulunduğu bölgeye yaklaştığı, ancak bu konuya öncelik verilerek yangının bu bölgeye sıçramadan söndürüldüğü bildirildi.

Yangında, 3 hektarı ormanlık alan olmak üzere toplam 7,2 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.