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İzmir'deki pazar yeri sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde mahkeme kararıyla kapatılan Özkanlar semt pazarı esnafı, pazarın kapatılışının birinci yılı nedeniyle protesto eylemi düzenledi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar semt pazarının mahkeme kararıyla kapatılışının birinci yılında protesto eylemi yapıldı.

Kapatılan pazar yeri girişinde toplanan esnaf ve bazı mahalle sakinleri, "Esnaf ekmeğini, halk pazarını istiyor" pankartı açarak, sloganlarla Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı protesto etti.

Esnaf adına açıklama yapan Faysal Acar, arkadaşlarıyla bir yıldır pazarlarını yeniden açabilmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Pazarlarının kapanmasına neden olan mahkeme sürecinin 2014 yılında başladığını belirten Acar, şunları dile getirdi:

"Bayraklı Belediye Başkanı, müteahhit ve alışveriş merkezlerine danışıklı bir dava açtırtıp bu pazarı kapatmaya kalktı. Halk 16 bin imza verdi, biz de Valimize götürdük. Yerel mahkeme, davayı istinaf mahkemesine gönderdi. Hakim, kapatma sürecini 3 yıl uzatma kararı verdi. Biz yine pazarımızı açtık, bu süre zarfında belediye çalışma yapıp modern bir pazar yeri kursun denmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı ve geçen sene pazar yerimiz kapatıldı."

Acar, tüm taleplerinin yanıtsız kaldığını, mağduriyetlerini aktardıkları yetkililerin topu mahkeme kararına attığını savunarak, mahalle sakinlerinin modern ve kapalı bir pazar yeri talep ettiğini, alışveriş merkezi istemediğini ifade etti.

- "Pazarımızın yeniden açılmasını istiyorum"

Özkanlar Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Emsay Yılmaz da pazar yerinin kapatılmasından en çok kendilerinin mağdur olduğunu söyledi.

Yıllardır alışveriş yaptıkları pazar yerlerinin yeniden açılmasını istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Sağlık sorunlarım var, pazarımız buradayken rahatlıkla alışverişimi yapıyordum. Kapanmasının ardından alışveriş yapmak için başka bir yere gidemiyorum." diye konuştu.

Hacer Yaprak ise yaşanılan sorunun bir an önce sona ermesi için yetkililerden destek istedi.

Mevcut pazarın kapatılması sonrası yeni pazar yeri gösterilmemesi nedeniyle Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin önünde eylem düzenleyen pazar esnafı, 7 Mayıs'ta Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde de pankart açarak basın açıklaması yapmıştı.

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Bayraklı Belediye başkanı hasan karabağ mahalli sakinleri mahkeme kararı Özkanlar pazarı

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