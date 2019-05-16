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İzmir'deki pazar yeri sorunu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili protokolü ivedilikle hazırlayacak ve hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereken yapılmış olacak"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün Bornova'da pazar yeri tahsisine ilişkin başvuruyla ilgili protokolü ivedilikle hazırlayacağını belirtti.

Dağ, yaptığı açıklamada Özkanlar pazar yerinin geçen yıl Danıştay kararıyla kapatıldığını, esnafın mağduriyet yaşadığını belirtti.

Pazar yerinin kapatılmasının ardından pazar esnafının konunun çözüme kavuşturulması için defalarca sesini duyurmaya çalıştığını, pazar yerinin Karayollarına bağlı bir viyadük altına taşınmasıyla ilgili taleplerin Bayraklı ve Bornova belediyeleri tarafından uzun süre karşılık bulmadığını vurgulayan Dağ, bu mağduriyeti gidermek için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Önceki dönemde Bayraklı ve Bornova belediyeleri arasında polemik konusu olan pazar yeri meselesiyle ilgili yeni dönemde Bornova Belediyesince Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldı. Belediyelerin kendi aralarında uzlaşamamalarının ceremesini maalesef esnafımız çekti. Şimdi Büyükşehir'de AK Parti grubunun da desteğiyle konunun çözüme kavuşturulması için gereken adımın atılması kararlaştırıldı. Biz de İzmirlilerin vekaletini ve sorumluluğunu taşıyan bir milletvekili olarak üstümüze düşeni tabii ki yapmaya gayret ediyoruz. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili protokolü ivedilikle hazırlayacak ve hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereken yapılmış olacak. Asli görevimiz, İzmir'in ve İzmirlilerin ihtiyacını karşılamak, eksiğini gidermektir."

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ak parti hamza dağ karayolları pazar yeri

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