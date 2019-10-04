İzmir'deki Picasso sergisine ziyaretçi akını

İzmir'de bulunan Arkas Sanat Merkezi'ndeki, 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapan 'Picasso ve Gösteri Sanatı Sergisi' sanatseverlerden büyük ilgi gördü. 'Picasso-Méditerranée' projesi kapsamında Akdeniz ülkelerini dolaşan ve projenin son ayağı olarak İzmir'e taşınan sergiyi görmek isteyenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Dünyaca ünlü ressamın birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler ve heykellerden oluşan 83 farklı eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerini ücretsiz ağırladı. Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören sergiyi bazı sanatseverler aileleri ve sevdikleriyle birlikte ziyaret etti. Jean Luc Maeso'nun küratörlüğü ve Müjde Unustası'nın direktörlüğünde oluşturulan sergide aynı zamanda sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da sergilendi.

'İZMİR'DE ÇOK İYİ BİR SANAT İZLEYİCİSİ VAR'

Sergiye çok büyük bir ilginin olduğunu söyleyen serginin direktörü Müjde Unustası, "Pablo Picasso'nun çok bilinmeyen gösteri sanatlarına olan tutkusunu ele alan bu sergide ziyaretçileri bu sanatçıya ait çok farklı eserler bekliyor. Paris Picasso Müzesi'nin özel desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu sergi, aynı zamanda 2017 yılında başlayan 'Picasso-Méditerranée' projesi'nin de kapanış sergilerinden bir tanesi. Bizler için çok özel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Arkas Sanat Merkezi'ndeki 20'nci sergimiz oluyor aynı zamanda. Bu sergiye çok yoğun bir ilgi var. Toplumun her kesiminden hem öğrenciler hem yetişkinler uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. İzmir'de çok iyi bir sanat izleyicisi var fakat bu kalabalığı ve her gün bu kadar uzun kuyrukların oluşmasını biz de beklemiyorduk" dedi.

FARKLI TEMALAR YER ALIYOR

Öte yandan sergi için okul turlarının da düzenlendiğini belirten Unustası, "Okullar için özel sergi turları düzenleniyor. Hafta içi öğleden sonraya kadar okul gruplarını ağırlıyoruz. Sergimiz 5 Ocak tarihine kadar devam edecek ve ücretsiz olarak gezilebiliyor. Sergi kapsamında dileyen ziyaretçiler sesli rehber hizmetinden de yararlanabiliyorlar. Picasso, gösteri sanatıyla çocukluk yaşlarından itibaren ilgileniyor. 7-8 yaşlarından itibaren boğa güreşlerini seyretmeye başlamış ve bunu da eserlerinde görebiliyoruz. Bizim sergimizdeki eserlerin bir bölümü tamamıyla boğa güreşini konu ediniyor. Öte yandan bale ve sahne kostümlerinin yer aldığı bir bölüm daha var. Sirk de önemli temalardan bir tanesi. Jean Luc Maeso'nun küratörlüğünü üstlendiği bu sergide Picasso'nun çok yönlü ve renkli kişiliğini ortaya çıkarmak için gayret ettik" diye konuştu.